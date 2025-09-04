6 yaşındaki çocuk denizde akıntıya kapıldı: 1200 metre açıkta nefes kesen kurtarma operasyonu!
Mersin’de babasıyla birlikte can yeleğiyle denize giren 6 yaşındaki Y.Ö., bir anda akıntıya kapıldı. Durum üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine haber verilirken, 1200 metre sürüklenen çocuk nefes kesen operasyonla kurtarıldı. Öte yandan yaşananlar kameraya yansıdı.
Olay, 2 Eylül'de merkez Mezitli ilçesi sahilinde meydana geldi. Babasıyla birlikte denize giren Y.Ö., can yeleği olmasına rağmen akıntıya kapılarak açığa sürüklendi.
Çocuğun kıyıdan uzaklaşması üzerine Sahil Güvenlik'e haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, çocuğu 1200 metre açıkta bota aldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi. Öte yandan çocuğun kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.