90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar nerede? 11 gündür aranıyor...

Arnavutköy ilçesinde 15 Ağustos günü kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar için başlatılan arama çalışmaları 11'inci gününde de sürüyor. Bayraktar'ın Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısında bulunan ormanlık alana giriş yaptığı güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.