ABD’de çalışan Adanalı bilim insanı laboratuvardaki usulsüzlükleri ortaya çıkarttı: 4 gündür haber alınamıyor

ABD’nin Chicago kentinde, Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab’ta araştırma görevi yapan Dr. Furkan Dölek, laboratuvardaki usulsüzlükleri bakanlığa bildirip, sosyal medya hesabından paylaştı. Mobbinge maruz kaldığı ve görevine son verildiği öne sürülen Dr. Dölek’in, Kanada’ya başlattığı protesto yürüyüşünde 4 gün önce gözaltına alındığı iddia edildi. Dr. Dölek'e ulaşamayan Adana’daki ailesi, oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 16:05 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2025 16:29

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayıp, özel bursla gittiği İsviçre'de doktorasını tamamlayan Dr. Furkan Dölek, 2023 yılında akademik çalışmaları için davet edildiği ABD'nin Virgina Tech Üniversitesi'ne gitti. Ayrıca Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde de (CERN) araştırma görevi yapan Dr. Dölek, son olarak çalıştığı ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab'ta iddiaya göre bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit etti. Tespitlerini bakanlığa bildiren Dr. Dölek'in, baskı ve mobbinge maruz kaldığı öne sürüldü.

TESPİTLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI Öte yandan yaşadıklarını sosyal medya hesabından da aktaran Dr. Dölek, paylaşımında, "Kurumlara elimde bilimden başka bir şey olmadan girdim. Ne gördüm? Sömürülen araştırmacılar, güvenli olmayan koşullar altında çalışmaya zorlandı. Suistimal örtbas edilirken en savunmasız olanlar, korumasız kaldı. Bunu her resmi ihbar kanalından bildirdim. Koruma yerine cezalandırıldım; asılsız suçlamalar, işten çıkarılma ve tam bir kurumsal sessizlik. Sırf doğruyu söylediğim için sürekli taşınmak zorunda kalıyorum, kalacak kalıcı bir yerim yok" ifadelerini kullandı.