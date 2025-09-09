Adana’da balkondan sokağa çöp attılar: Utanmadılar temizlik işçisini darbettiler!

Akılalmaz olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Y.Ö., iddiaya göre, apartmanın 2'nci katındaki evlerinin balkonundan sokağa çöp attı. Bu sırada sokakta temizlik yapan Seyhan Belediyesi'nde görevli işçi Ulaş A., Y.Ö.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine oğlu S.Ö. ile sokağa çıkan Y.Ö., tartıştıkları işçiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Ulaş A. aldığı darbelerle yere yığılırken, Y.Ö. ile oğlu S.Ö. ise kaçtı.