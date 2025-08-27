Adana’da feci olay: Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken can verdi!

Telefonunu almak için suya atlayan Demir, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, kanalda yaptığı aramada Faruk Demir'in cansız bedenine ulaştı. Demir'in cesedi, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.