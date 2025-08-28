Adana’da geçirdiği operasyon sonrası hayatını kaybeden Çiğdem toprağa verildi: ‘İhmal’ iddiası gündemde!

Adana'da Özel Altınkoza Hastanesi'nde mide fıtığı ameliyatı olduktan 9 gün sonra hayatını kaybeden güzellik uzmanı genç kadın, toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 16:56 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2025 16:58

Irak'ta güzellik uzmanı merkezinde çalışan Çiğdem Bulut (33), bir yakınının taziyesi için bir süre önce memleketi Adana'ya geldi. Cenazede midesinden rahatsızlanınca gittiği Özel Altınkoza Hastanesi'nde doktor tarafından mide fıtığı teşhisi konuldu. Tedavi için ameliyat olmak isteyen Bulut, 15 Ağustos'ta muayene olduğu Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. B.G. ile anlaştı. Hastanede 18 Ağustos'ta ameliyata alınan Bulut, 2 gün sonra taburcu edildi.

Ameliyat sonrası kusma şikayetleri başlayan Bulut'un durumundan endişelenen yakınları, durumu operasyonu gerçekleştiren doktora anlattı. Doktorun kendilerine "Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir" dediğini iddia eden yakınları, Bulut'un durumunun ağırlaşması üzerine 25 Ağustos'ta ameliyat olduğu hastaneye götürdü. Burada daha da kötüleşen Bulut, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildikten sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat sonrası iç organlarında hasar oluştuğu iddia edilen Bulut, ameliyata alındı ancak dün saat 18.30 sıralarında hayatını kaybetti.