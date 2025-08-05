Adana'da korkunç olay! Sara'nın kabusu yakalandı! Mesajlar pes dedirtti: Telleri geçer yine gelirim...

Adana'da eski sevgilisini daha önce defalarca şiddet uygulayan ve cezaevinden kaçan Serkan Tacirlioğlu, tehdit mesajları atmaya devam edince polisin takibi sonucu yakalandı. Korku dolu anlar yaşayan eski sevgili, durumu polise bildirdi ve şüpheli kısa sürede cezaevine geri gönderildi.

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 11:14 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2025 11:44

Olay, 23 Aralık 2021 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Serkan Tacirlioğlu, dini nikahla yaşadığı ve daha sonra ayrıldığı eski sevgilisi Sara B.'yi bir otelde başka bir erkekle görünce saldırdı. Tacirlioğlu, demir sopayla darp ettiği kadını bıçakla yüzünden yaraladı. Olay yerinde bulunanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakalanan Tacirlioğlu tutuklanırken, Sara B. hastanede tedavi altına alındı.

Ancak olaydan sonra Tacirlioğlu'nun ailesi tarafından tehdit edilen Sara B., şikayetini geri çekmek zorunda kaldı. Bu durum, şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına yol açtı. Tehditlerin devam etmesi üzerine Sara B., geçtiğimiz yıl tekrar şikayetçi oldu ve Tacirlioğlu yeniden cezaevine gönderildi.