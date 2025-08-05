Adana'da korkunç olay! Sara'nın kabusu yakalandı! Mesajlar pes dedirtti: Telleri geçer yine gelirim...

Adana'da eski sevgilisini daha önce defalarca şiddet uygulayan ve cezaevinden kaçan Serkan Tacirlioğlu, tehdit mesajları atmaya devam edince polisin takibi sonucu yakalandı. Korku dolu anlar yaşayan eski sevgili, durumu polise bildirdi ve şüpheli kısa sürede cezaevine geri gönderildi.

Adana’da korkunç olay! Sara’nın kabusu yakalandı! Mesajlar pes dedirtti: Telleri geçer yine gelirim...
DHA

Olay, 23 Aralık 2021 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Serkan Tacirlioğlu, dini nikahla yaşadığı ve daha sonra ayrıldığı eski sevgilisi Sara B.'yi bir otelde başka bir erkekle görünce saldırdı. Tacirlioğlu, demir sopayla darp ettiği kadını bıçakla yüzünden yaraladı. Olay yerinde bulunanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakalanan Tacirlioğlu tutuklanırken, Sara B. hastanede tedavi altına alındı.

Adana’da korkunç olay! Sara’nın kabusu yakalandı! Mesajlar pes dedirtti: Telleri geçer yine gelirim...

Ancak olaydan sonra Tacirlioğlu'nun ailesi tarafından tehdit edilen Sara B., şikayetini geri çekmek zorunda kaldı. Bu durum, şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına yol açtı. Tehditlerin devam etmesi üzerine Sara B., geçtiğimiz yıl tekrar şikayetçi oldu ve Tacirlioğlu yeniden cezaevine gönderildi.

Adana’da korkunç olay! Sara’nın kabusu yakalandı! Mesajlar pes dedirtti: Telleri geçer yine gelirim...

FİRAR SONRASI KORKU DOLU TEHDİTLER

Cezaevine gönderilen Serkan Tacirlioğlu, 21 Temmuz'da kaldığı açık cezaevinden firar etti. Cezaevinden kaçtıktan sonra eski sevgilisi Sara B.'ye "Sara, belki haberin vardır ama ben yine de söyleyeyim. Cezaevinden firar ettim" şeklinde bir mesaj gönderdi. Sara B., görüşmek istemediğini belirtse de Tacirlioğlu tehditlerine devam etti.

Adana’da korkunç olay! Sara’nın kabusu yakalandı! Mesajlar pes dedirtti: Telleri geçer yine gelirim...

"TELLERİ GEÇER YİNE GELİRİM"

Attığı mesajlarda "Affına sığınıyorum. Otel camından dışarı bakıyorum ve acaba Sara beni polise mi verecek diye düşünüyorum" ve "İstersen ğlke dışına git. telleri geçer yine gelirim" gibi ifadeler kullanarak eski sevgilisini korkuttu.

Adana’da korkunç olay! Sara’nın kabusu yakalandı! Mesajlar pes dedirtti: Telleri geçer yine gelirim...

POLİS HAREKETE GEÇTİ VE ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yaşadığı korku ve endişeyle Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Sara B.'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüphelinin izini süren polis, Serkan Tacirlioğlu'nun Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Adana’da korkunç olay! Sara’nın kabusu yakalandı! Mesajlar pes dedirtti: Telleri geçer yine gelirim...

Mahalleyi ablukaya alan ekipler, kaçmaya çalışan şüpheliyi bir ara sokakta kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Serkan Tacirlioğlu, adliyeye sevk edildi ve tekrar cezaevine gönderildi.