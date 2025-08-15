SON DAKİKA... Antalya’da vahşet! Emlakçıya telefonda her şeyi itiraf etti: Kiraladığım evde cinayet işledim!

KALDIĞI ERKEK YURDUNDA YAKALANDI

Antalya'nın Alanya İlçesinden kaçan katil zanlısı Muhammed Uzun, gece saatlerinde Gümüşhane'de yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'ye kaçan ve kendilerine kalacak yer soran şahsın hareketlerinden şüphelenen çarşı ve mahalle bekçileri, kimlik kontrolü sırasında Muhammed Uzun cinayet şüphelisi olduğunu tespit ederek polis ekipleriyle yaptıkları operasyonda şahsı bir erkek yurdunda yakaladı.