SON DAKİKA... Antalya’da vahşet! Emlakçıya telefonda her şeyi itiraf etti: Kiraladığım evde cinayet işledim!

SON DAKİKA... Antalya Alanya’da 21 yaşındaki Muhammed Uzun emlakçıyı arayıp 3 ay önce kiraladığı evde cinayet işlediğini söyledi. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Belirlenen adrese giden ekipler evde başından vurulmuş bir şahsın cesediyle karşılaşırken, cinayet şüphelisi bakın nerede ele geçirildi!

MEHMET AL

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 13 Ağustos Çarşamba, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muhammed Uzun (21) yaklaşık 3 ay önce emlakçıdan ev kiralayan iki kişi birlikte kalmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle Muhammed Uzun, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Abdulcebbar Yıldız'ı başından tabancayla vurarak öldürdü.

İddiaya göre Muhammed Uzun., kiraladıkları evin emlakçısını arayarak, "Tuttuğum evde cinayet işledim" dedi. Emlakçı durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, cansız bedeni Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca ön otopsi sonrası Abdulcebbar Yıldız'ın (28) cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

KALDIĞI ERKEK YURDUNDA YAKALANDI

Antalya'nın Alanya İlçesinden kaçan katil zanlısı Muhammed Uzun, gece saatlerinde Gümüşhane'de yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'ye kaçan ve kendilerine kalacak yer soran şahsın hareketlerinden şüphelenen çarşı ve mahalle bekçileri, kimlik kontrolü sırasında Muhammed Uzun cinayet şüphelisi olduğunu tespit ederek polis ekipleriyle yaptıkları operasyonda şahsı bir erkek yurdunda yakaladı.

GÜRCİSTAN'A KAÇACAKMIŞ!

Cinayet şüphelisinin üzerinde sahte askeri kimlik çıkarken zanlının Gürcistan'a kaçma girişimi olduğu tespit edilirken Şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından. Katil zanlısı Muhammed Uzun Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Katil zanlısı bu sabah Alanya'ya götürüldükten sonra önce Hastaneden sağlık kontrolünden geçtikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekiplerince Alanya Adliyesi Cumhuriyet savcılığına çıkartıldı.