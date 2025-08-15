SON DAKİKA... Antalya’da vahşet! Emlakçıya telefonda her şeyi itiraf etti: Kiraladığım evde cinayet işledim!
SON DAKİKA... Antalya Alanya’da 21 yaşındaki Muhammed Uzun emlakçıyı arayıp 3 ay önce kiraladığı evde cinayet işlediğini söyledi. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Belirlenen adrese giden ekipler evde başından vurulmuş bir şahsın cesediyle karşılaşırken, cinayet şüphelisi bakın nerede ele geçirildi!
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 13 Ağustos Çarşamba, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1. katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Muhammed Uzun (21) yaklaşık 3 ay önce emlakçıdan ev kiralayan iki kişi birlikte kalmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle Muhammed Uzun, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Abdulcebbar Yıldız'ı başından tabancayla vurarak öldürdü.
İddiaya göre Muhammed Uzun., kiraladıkları evin emlakçısını arayarak, "Tuttuğum evde cinayet işledim" dedi. Emlakçı durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.