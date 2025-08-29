Almanya bu cinayeti konuşuyor: 18 yaşındaki Türk, soygun için girdiği benzinlikte polise kurşun yağdırdı!

Almanya’nın Volklingen şehrinde benzinlik soygunu için içeri giren 18 yaşındaki Türk genç Ahmet G., polisle yaşadığı boğuşma sonrası silahı ele geçirerek Başkomiser Simon B.’yi öldürdü, bir polis memurunu ağır yaraladı. Olay yerine sevk edilen özel tim saldırganı vurdu. Ahmet G.’nin ailesi ve geçmişi mercek altına alındı.

Ümit Erkan DEMİRCAN

Saarland eyaletine bağlı Volklingen şehri önceki gün korkunç bir cinayete ev sahipliği yaptı. İddiaya göre öğle saatlerinde şehirde bulunan bir benzin istasyonuna giren Ahmet G., elindeki çatalla benzinlik çalışanını tehdit ederek kasayı boşaltmasını istedi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Kasada bulunan 80 Euroyu Ahmet G.'ye teslim eden benzinlik çalışanı son anda acil butonuna bastı. Gelen çağrı üzerine olay yerine bölgeye en yakın ekip sevk edildi.

ELEKTRİKLİ TABANCA KULLANDILAR

İddiaya göre kısa sürede olay yerine ulaşan polis Başkomiseri Simon B. (34) ve bir polis memuru, Ahmet G.'yi ikna etmeye çalıştı. Elindeki çatalla tehditler savuran Ahmet G., önce elektrikli tabanca ile etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Ancak bu işe yaramadı.

SİLAHINI BELİNDEN ALDI

İddiaya göre üzerinde çelik yelek bulunan polis memurunun bir anlık dalgınlığından yararlanan Ahmet G., polisin üzerine atlayarak boğuşmaya başladı. Polisin belindeki silahı alan Ahmet G., polis memurlarına silahı doğrultarak ateş etmeye başladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu evli ve iki çocuk babası Başkomiser Simon B. başına ve göğsüne aldığı 6 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti, diğer polis ise ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda özel tim sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplere de ateş etmeye devam eden Ahmet G. vurularak etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan Ahmet G.. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemede Ahmet G.'nin 17 el ateş ettiği tespit edildi.

AİLEVİ SORUNLARI VARMIŞ

Olayın ardından başlatılan soruşturmada Ahmet G.'nin ailesi ve çevresi de mercek altına alındı. Ahmet G.'nin sorunlu bir aile yapısının bulunduğu kumar oynayan babasının borçları nedeniyle soygunu gerçekleştirmek istemiş olabileceği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.