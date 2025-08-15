Ankara trafiğini birbirine katmıştı: Döner bıçağı ile tehditler yağdıran sürücü yakalandı!

Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün saat 19.30 sıralarında otomobille Altındağ yönüne giden F.D., trafikte tartıştığı başka bir araç sürücüsünü camdan döner bıçağı göstererek tehdit etti. Cep telefonuyla görüntülenen o anlar, paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti.