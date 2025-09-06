Ankara’da 14 yaşındaki çocuğu darbedip gülerek paylaşım yaptılar: ’Bu çocuklar neden dışarıda?’

'BUNLAR RESMEN SUÇ ÖRGÜTÜ'

Kenan Efe Özübek'in babası Mustafa Özübek, karara itiraz etti. Özübek, oğlunun tedavisinin sürdüğünü anlatarak, "Söylenilene göre çocuğumun tamamen iyileşmesi 6 ay sürecek. Burada biz hapishane hayatı yaşarken bakıyorum ki oğluma bunu yapan şahıslar aynı gün serbest bırakılmış. Yani bu devlet cezayı bize mi kesiyor? Ben anlamadım. Bu çocuklar neden dışarıda? 2 gün önce adliyeye gittim, dosyayı incelemek için. Baktım ki 'suça sürüklenen çocuklar' yazıyor dosyanın içerisinde. Bu 'suça sürüklenen çocuklar' tanımı bence yanlış. Bunun tanımı böyle olmamalı. Bir çocuğun eline silah verir birisi 'şunu vur' der, 'öldür' der. Bu suça sürüklenen çocuktur. Bunlar nasıl suça sürüklenen çocuk? Bunlar bile isteye oğlumun canına kastettiler. Bunlar suça sürüklenen çocuk değil. Bunlar resmen suç örgütü. Farklı bir tanımdalar bunlar. Şahıslardan biri üstüne çıkmış çocuğumun. Elinde o demirle çenesine vurmuş. Doktor, 'bu çene yumruk ile kırılmaz' diyor. Bu canilere benim çocuğum bu kadar ne yapmış olabilir de onu öldürmeye teşebbüs ettiler" diye konuştu.