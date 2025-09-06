Ankara'da 14 yaşındaki çocuğu darbedip gülerek paylaşım yaptılar: 'Bu çocuklar neden dışarıda?'
Ankara’da konser çıkışında tartıştığı grup tarafından darbedilen Kenan Efe Özübek'ün (14), hastanede tedavisi sürüyor. Babası Mustafa Özübek, olaya karışan 10 şüpheliden 6'sının serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini söyledi. Saldırganların ise sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.
Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi 1852 Sokak'ta 29 Ağustos'ta meydana gelen olayda; Kenan Efe Özübek, arkadaşlarıyla ilçede düzenlenen konserden dönerken bir grup ile tartıştı. Grubun 'neden bakıyorsun' diyerek saldırdığı Özübek, darbedildi ve çenesinin kırıldığı öğrenildi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edilen Özübek, hayati tehlikeyi atlatırken tedavisi sürüyor.
Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda olaya karışan 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra 3 kişi serbest bırakıldı, 7 kişi adliyeye sevk edildi. Adil Namalan, Çağrı Sararmaz, Baran Berah Karaoğlu ve Eray Fahri Güneş 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
'BUNLAR RESMEN SUÇ ÖRGÜTÜ'
Kenan Efe Özübek'in babası Mustafa Özübek, karara itiraz etti. Özübek, oğlunun tedavisinin sürdüğünü anlatarak, "Söylenilene göre çocuğumun tamamen iyileşmesi 6 ay sürecek. Burada biz hapishane hayatı yaşarken bakıyorum ki oğluma bunu yapan şahıslar aynı gün serbest bırakılmış. Yani bu devlet cezayı bize mi kesiyor? Ben anlamadım. Bu çocuklar neden dışarıda? 2 gün önce adliyeye gittim, dosyayı incelemek için. Baktım ki 'suça sürüklenen çocuklar' yazıyor dosyanın içerisinde. Bu 'suça sürüklenen çocuklar' tanımı bence yanlış. Bunun tanımı böyle olmamalı. Bir çocuğun eline silah verir birisi 'şunu vur' der, 'öldür' der. Bu suça sürüklenen çocuktur. Bunlar nasıl suça sürüklenen çocuk? Bunlar bile isteye oğlumun canına kastettiler. Bunlar suça sürüklenen çocuk değil. Bunlar resmen suç örgütü. Farklı bir tanımdalar bunlar. Şahıslardan biri üstüne çıkmış çocuğumun. Elinde o demirle çenesine vurmuş. Doktor, 'bu çene yumruk ile kırılmaz' diyor. Bu canilere benim çocuğum bu kadar ne yapmış olabilir de onu öldürmeye teşebbüs ettiler" diye konuştu.