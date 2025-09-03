Ankara’da dehşet! Baba 4 ve 11 yaşındaki iki oğlunu bıçakladı

Akıllara durgunluk veren olay Ankara'nın Altındağ İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feridun Çelik Mahallesi'nde yaşayan baba H.Ö, henüz bilinmeyen bir nedenle evde 4 yaşındaki oğlu S.H.Ö. ile 11 yaşındaki oğlu İ.E.Ö'yü karnından bıçakladı. Ardından Baba H.Ö, tiner ve gaz kullanarak intihar etmeye çalıştı. H.Ö'nün ruh sağlığının bozuk olduğu ileri sürüldü. Saldırıdan kurtulan çocuklardan İ.E.Ö., durumu komşularına bildirerek yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın yaşandığı eve kapıyı kırarak giren polis ekipleri, ağır yaralı S.H.Ö. ile saldırgan babayı baygın halde buldu. Karın bölgelerinden bıçaklanan ve hastaneye nakledilen kardeşlerden S.H.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından intihara kalkışan Hüseyin Örün'ün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı. Saldırgan baba ile 2 çocuğunun olay anında evde yalnız oldukları belirtildi.

"ÇOCUKLAR BIÇAKLANMIŞTI VE KAN KAYBEDİYORLARDI"

Olayla ilgili konuşan bir komşu; "Binadan bir komşumuz aradı ve diğer komşumuzun çocuklarına zarar verdiğini söyledi. Apartmana geldik, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduk, müdahale ettiler. Çocuklar bıçaklanmıştı ve kan kaybediyorlardı. Çocuklardan birinin durumu iyiydi. Ambulansa taşınmasına yardımcı olduk. Diğer çocuk hakkında bilgimiz yok. Saldırgan babanın da baygın bir hali vardı" dedi.

Komşulardan Erdal Uluoğlu ise "Eşim aradı. Yan komşumuzun çocuklarını bıçakladığını söyledi. Ben de sağlık ekiplerine haber verdim. Büyük çocuğun durumu ağırmış" ifadelerini kullandı.

Başka bir apartman sakini ise "Kızım aradı. 'Anne, Hüseyin çocuklarını kesmiş' dedi. Aşağıya indiğimde her yer kan olmuştu. Etrafta hep polisler vardı. Kapıyı açmaya çalışıyorlardı" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.