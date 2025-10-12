Ankara’da dolandırıcılardan ’polis’ yalanı: Yaşlı adam 250 bin dolar kaptırdı!

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 66 yaşındaki kişiyi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada, şüphelilerin bu kişiyi 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, paralarınızı devlet inceleyecek, banka çalışanlarına operasyon yapılacak. Paralarınızı dolara çevirip kapıya gelen görevliye verin, devlet güvencesinde olacak' diyerek ikna edip 250 bin dolarını aldıkları tespit edildi.