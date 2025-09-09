Ankara’da maganda dehşeti: Karşıya geçen kadına peş peşe yumruk attı!

'HANIMEFENDİYE 2-3 KEZ VURDU'

Görgü tanığı esnaf Emre Kara, kadına saldırdıktan sonra kaçan sürücünün peşinden koştuklarını; ancak yetişemediklerini söyleyerek, "Aracımı park ederken bağrışma duydum. Yolu kapatmıştı. Hanımefendiyle kavga ettiler. Ondan sonra adam 2-3 kere hanımefendiye vurdu. Arkadan gelip bir daha yumruk vurdu. Ondan sonra kadın zaten yüzüstü yere düştü. O esnada adam araca bindi, kaçtı. Ben koştum ama yetişemedim" dedi.