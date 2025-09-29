Anne ve babasını öldüren, 2 kuzenini de yaralayan şüpheli tutuklandı

Olay, 27 Eylül saat 17.00 sıralarında Aşağı Homurlu köyünde meydana geldi. Ailesinin evine gelen ve daha sonradan soyadını değiştirdiği öğrenilen Ömer Kılıç ile annesi Azime ve babası Nuh Öz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ömer Kılıç, mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı.