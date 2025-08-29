Antalya Alanya’da feci olay: Madeni para yutan çocuk yaşam savaşı veriyor!

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde evde oynarken madeni para yutan 7 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evde madeni paralarla oynayan 7 yaşındaki M.G. isimli çocuk, elindeki paralardan birini yuttu. Durumu fark eden ailesi hemen çocuğu hastaneye götürdü.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Doktorların gerekli tetkikleri yaptığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.