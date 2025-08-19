Antalya'da dalış eğitimi sırasında facia! Denizde rahatsızlanan kadın hayatını kaybetti!
Antalya'da dalış eğitimi sırasında sualtında fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı...
Suyun altında eğitim dalışı yapan grup içerisinde bulunan Fahriye Daşlı (47) henüz belirlenemeyen bir nedenle su altında dalış yaptığı sırada rahatsızlandı. Durumu fark eden dalış eğitmenleri tarafından sudan çıkartılarak tekneye alınan Daşlı'ya ilk müdahale yine teknede bulunanlar tarafından yapıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Balıkçı Barınağı'na Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'na bağlı botun yanı sıra Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.