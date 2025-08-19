Antalya'da dalış eğitimi sırasında facia! Denizde rahatsızlanan kadın hayatını kaybetti!

Antalya'da dalış eğitimi sırasında sualtında fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı...

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 12:36 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025 12:46

Acı olay, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı yakınında bulunan Sıçan Adası açıklarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dalış eğitimi almak için özel bir dalış merkezine ait tekne ile Balıkçı Barınağı'ndan açılarak Sıçan Adası açıklarına gelen bir grup, eğitmenler eşliğinde hazırlıklarını tamamlayıp dalış yaptı.

Suyun altında eğitim dalışı yapan grup içerisinde bulunan Fahriye Daşlı (47) henüz belirlenemeyen bir nedenle su altında dalış yaptığı sırada rahatsızlandı. Durumu fark eden dalış eğitmenleri tarafından sudan çıkartılarak tekneye alınan Daşlı'ya ilk müdahale yine teknede bulunanlar tarafından yapıldı.