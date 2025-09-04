Antalya'da kırmızı ışık ihlalinin sonucu ağır oldu! Ceza değil kazaya sebebiyet: Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç ile otel personel servisi midibüsü çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 15:23 Son Güncelleme: 04 Eylül 2025 15:24

Korkutan kaza, saat 05.30 sıralarında D-400 Karayolu üzerindeki Denizkızı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Selinus Sahili yönüne giden R.K. (34) idaresindeki bir otele personel taşıyan servis midibüs, Anamur istikametinde seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen S.Ş.'nin (33) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç bordüre, ardından trafik lambası direğine çarparak durabildi. Yoldan çıkan midibüs ise orta refüjde kaldı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR Kazada hafif ticari araç sürücüsü S.Ş. ile aynı araçta bulunan Ş.T. (37) ve M.Ş. (25) ağır yaralanırken, midibüs yolcusu E.B. (38), midibüs şoförünün eşi E.K. (29) ve 1 yaşındaki kızları E.S.K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda otomobilde sıkışan S.Ş. ve M.Ş. bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.