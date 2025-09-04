Antalya'da kırmızı ışık ihlalinin sonucu ağır oldu! Ceza değil kazaya sebebiyet: Çok sayıda yaralı var
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç ile otel personel servisi midibüsü çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
ARAÇTA SIKIŞTILAR
Kazada hafif ticari araç sürücüsü S.Ş. ile aynı araçta bulunan Ş.T. (37) ve M.Ş. (25) ağır yaralanırken, midibüs yolcusu E.B. (38), midibüs şoförünün eşi E.K. (29) ve 1 yaşındaki kızları E.S.K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda otomobilde sıkışan S.Ş. ve M.Ş. bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Durumu ağır olan M.Ş., Gazipaşa'daki kontrollerinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.