Antalya'da korkunç manzara: Balık avlamak için gitti, ceset buldu!

Manavgat'ta balık tutmak için ırmağa gelen bir vatandaş, suda hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin 43 yaşındaki bir erkeğe ait olduğunu tespit etti.

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 15:52 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2025 16:27

Olay, Manavgat'ın Çağlayan Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü altındaki ırmakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık avlamak için bölgeye gelen bir vatandaş, suda ceset fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kıyıya yaklaşık 5-6 metre açıkta ve kıyıdan rahatlıkla görülebilen erkek cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ırmaktan çıkarıldı.