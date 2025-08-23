Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre dehşet saçtı: Personeli Elif Kılıç ile arkadaşı Hasan Fırat'ı öldürdü!
Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre (54), iş yerinde çıkan tartışma sonucu yanında çalışan Elif Kılıç (32) ile kadını ziyarete gelen arkadaşı Hasan Fırat’a (35) tabancayla ateş açtı. Kılıç olay yerinde ve Fırat ise hastanede hayatını kaybederken, olay yerinden ayrılan Üre ise kısa sürede sonra otomobilinde tabanca ile kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.
Akılalmaz olay, saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2428 Sokak üzerinde bulunan pastanede meydana geldi. Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'nin yanında çalışan Elif Kılıç, kahvehanede çalışan nişanlısı Hasan Fırat'tan bir yıl önce ayrıldı.
Ayrılığın ardından Hasan Fırat, iddiaya göre işyeri sahibi Kerim Üre'ye 'Bizi sen ayırdın' suçlamasında bulunarak, sürekli pastaneye gitti. Tacizlerine devam eden Hasan Fırat, Kerim Üre'nin işyeriyle ilgili zabıta ve SGK'ya şikayetlerde bulundu.
3 AY ÖNCE DE KERİM ÜRE'Yİ BIÇAKLAMIŞ!
Sık sık pastaneye giden ve eski nişanlısı Elif Kılıç ve iş yeri sahibiyle tartışan Hasan Fırat, 3 ay önce de Kerim Üre'yi bıçakladı. Dün gece pastaneye giden Hasan Fırat ile ayrıldığı Elif Kılıç'la konuşmaya başladı. Bu sırada pastanesine gelen Kerim Üre, Elif Kılıç ile Hasan Fırat'ın masada oturup, konuştuklarını gördü. Hasan Fırat ile Kerim Üre arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kerim Üre, üzerinde bulunan silahını çekti. Araya giren Elif Kılıç, arbede sırasında karnından vuruldu. Elif Kılıç'ı yerde kanlar içinde gören Kerim Üre, Hasan Fırat'ı da vurdu. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.