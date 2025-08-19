Antalya'da şoke eden olay! Yumurta ihbarı için gittiler! Öyle bir manzara ile karşılaştılar ki! Görüntüler korkunç
Antalya'nın Kepez ilçesinde sıradan bir alışveriş, akıl almaz bir gıda skandalının fitilini ateşledi. Bir vatandaşın marketten aldığı yumurta paketindeki "sürpriz" üzerine harekete geçen ekipler, soğuk hava deposunda insan sağlığını tehdit eden korkunç bir manzarayla karşılaştı.
Her şey, bir tüketicinin marketten aldığı yumurta paketinin içinden hamam böceği yumurtaları ve yavrularının çıkmasıyla başladı. Bu mide bulandırıcı durum üzerine Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne yapılan ihbar, ekipleri hemen harekete geçirdi.
HAMAM BÖCEKLİ YUMURTALAR, DEPODAKİ SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI
Şikayet edilen markete baskın düzenleyen Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, asıl şoku iş yerinin soğuk hava deposunda yaşadı.
GİZLİ DEPO, HASTALIK SAÇAN ÜRÜNLERLE DOLUYDU
Denetim sırasında, soğuk hava deposunda yer alan raflar, adeta bir kabusu andırıyordu. Ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ve sağlık açısından büyük risk taşıyan 25 adet dana kellesi ile 46 paket tavuk etine el koydu.