Antalya'da şoke eden olay! Yumurta ihbarı için gittiler! Öyle bir manzara ile karşılaştılar ki! Görüntüler korkunç

Antalya'nın Kepez ilçesinde sıradan bir alışveriş, akıl almaz bir gıda skandalının fitilini ateşledi. Bir vatandaşın marketten aldığı yumurta paketindeki "sürpriz" üzerine harekete geçen ekipler, soğuk hava deposunda insan sağlığını tehdit eden korkunç bir manzarayla karşılaştı.

DHA

Her şey, bir tüketicinin marketten aldığı yumurta paketinin içinden hamam böceği yumurtaları ve yavrularının çıkmasıyla başladı. Bu mide bulandırıcı durum üzerine Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne yapılan ihbar, ekipleri hemen harekete geçirdi.

HAMAM BÖCEKLİ YUMURTALAR, DEPODAKİ SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI

Şikayet edilen markete baskın düzenleyen Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, asıl şoku iş yerinin soğuk hava deposunda yaşadı.

GİZLİ DEPO, HASTALIK SAÇAN ÜRÜNLERLE DOLUYDU

Denetim sırasında, soğuk hava deposunda yer alan raflar, adeta bir kabusu andırıyordu. Ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ve sağlık açısından büyük risk taşıyan 25 adet dana kellesi ile 46 paket tavuk etine el koydu.

Bu ürünlerin, sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda saklandığı belirlendi. İnsan sağlığını doğrudan tehdit eden bu ürünler, yetkililer tarafından hemen imha edilmek üzere mühürlendi.