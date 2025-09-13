Antalya’da vahşet! Eski eşini eşarpla boğup yüzüne yastık bastırdı! Caninin ifadesi kan dondurdu!

Öldürülen Hanım Biçer'in son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ile Çelik'in siteye girdikleri, Biçer'in kapıyı açtığı ve ikilinin eve girdiği, bir süre sonra ise Çelik'in evden tek başına çıktığı görüldü. Evden elinde poşetle çıkan Çelik'in merdivenden indikten sonra bir süre evden içeri baktığı, daha sonra siteden çıkarak uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

'GEL BEN SANA EV TUTACAĞIM' DEYİP KATLETTİ!

Hızır Çelik'in arayıp, Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım dediği Hanım Biçer'in ağabeyi Resul Biçer, cenazeyi almak için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Burada gazetecilere konuşan Resul Biçer, 8 yıl önce evlendiler. 8-9 aydır boşanmışlardı. Çocuklar babasında kalmıştı. Çocuklar her hafta sonu tatillerde, bayramlarda görmeye şartıyla babasında kalıyordu. Çocukları göstermemiş. Kız da yaklaşık 1,5 ay önce eve çıkmış. Evden bize mesaj atmış demiş ki, 'Ben çocuklarımı alacağım.' Çocuklarını almak için gittiği yerde Hızır Çelik, ulaşmış, demiş ki, 'Gel ben sana ev tutacağım, sana çocukları vereceğim'. O da 'tamam' demiş, götürmüş orada canına kıymış. Öldürmesinin ardından Hızır aradı, 'Ben kızı öldürdüm haberiniz olsun' dedi. Yani nerede olduğunu, nasıl öldürdüğünü bilmiyoruz. Ondan sonra telefonunu kapatıyor. 17.00 civarında da gidip teslim oluyor. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz dedi.