Antalya'da vahşet! Eski eşini eşarpla boğup yüzüne yastık bastırdı! Caninin ifadesi kan dondurdu!
Antalya'da korkunç bir cinayet işlendi. Eski eşi Hanım Biçer'i (30) evinde eşarpla boğarak öldüren Hızır Çelik (32), polise teslim oldu. Çelik'in ifadesi, cinayetin ardındaki sır perdesini aralarken, hayatını kaybeden kadının yakınları olayın tasarlanmış bir cinayet olduğunu iddia etti. İşte vahşetin detayları...
Olay, dün saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katına meydana geldi. Yaklaşık bir hafta önce yeni evine taşınan Hanım Biçer, eski eşi Hızır Çelik ile birlikte eve geldi. Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çelik, eski eşi Biçer'i eşarpla boğup ardından yastıkla yüzünü kapattı.
"EŞİMİ ÖLDÜRDÜM GELİP TESLİM OLACAĞIM..."
Evden 3 saat sonra çıkan Hızır Çelik, yaklaşık 16 saat sonra da Biçer'in kardeşini arayarak, Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım diyerek telefonu kapattı. Biçer'in yakınları da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hanım Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hanım Biçer'in cansız bendeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
'BENİ TEHDİT ETTİ'
Ekipler incelemelerini sürdürdüğü sırada Hızır Çelik'in Döşemealtı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Hızır Çelik'in ilk ifadesinde eşinin kendisine, Tekrar görüştüğümüzü ailene söylerim diye tehdit ederek para istediğini, bu nedenle tartışma çıktığını ve boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.