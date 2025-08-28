Antalya'da 'yaşlı çift' alarmı! Daireden gelen kötü koku komşuları harekete geçirdi! Meğer 1.5 aydır...
Antalya’da bir apartmanda oturan komşular, yeni taşınan yaşlı çiftten uzun süredir haber alamayınca ve evden yayılan kötü kokuları fark edince polise haber verdi. Kapının kırılarak girildiği evde kimse yoktu; içeride ekipleri şaşırtan bir manzara vardı…
Antalya'da dün akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2516 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayanlar, yaklaşık üç ay önce apartmanın giriş katına taşınan yaşlı çifti uzun süredir görmemeleri ve daireden kötü kokular gelmesi üzerine endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin kapı ve pencerelerinin kilitli olması ve içeriden ağır bir koku gelmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden destek istedi.
KAPI KIRILDI, EV SULAR ALTINDA BULUNDU
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, balkon kapısını kırarak içeriye girdi. Yapılan aramada evin sular altında kaldığı ve kokunun fişi çekilen buzdolabındaki buzların erimesinden kaynaklandığı belirlendi. Bu sırada yan apartmanda oturan bir komşu, dairede oturan yaşlı adamı tanıdığını ve taşındıktan bir süre sonra memleketine gittiğini söyledi.