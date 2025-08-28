Antalya'da 'yaşlı çift' alarmı! Daireden gelen kötü koku komşuları harekete geçirdi! Meğer 1.5 aydır...

Antalya’da bir apartmanda oturan komşular, yeni taşınan yaşlı çiftten uzun süredir haber alamayınca ve evden yayılan kötü kokuları fark edince polise haber verdi. Kapının kırılarak girildiği evde kimse yoktu; içeride ekipleri şaşırtan bir manzara vardı…

Antalya'da dün akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2516 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayanlar, yaklaşık üç ay önce apartmanın giriş katına taşınan yaşlı çifti uzun süredir görmemeleri ve daireden kötü kokular gelmesi üzerine endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin kapı ve pencerelerinin kilitli olması ve içeriden ağır bir koku gelmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden destek istedi.