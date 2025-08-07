Sakarya'da asansör faciası! Eski belediye başkanı Gençağa Koç hayatını kaybetti, kızı yaralı!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Altındere eski Belediye Başkanı Gençağa Koç ile kızının üçüncü kattaki evlerine çıkmak için bindikleri asansörün halatı koptu. Metrelerce yükseklikten zemine çakılan asansördeki eski başkan Koç hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 10:52 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2025 10:56

Olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Altındere Mahallesi, Bakırcılar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altındere eski Belediye Başkanı Gençağa Koç ve kızı Fatma C., üçüncü kattaki evlerine çıkmak için asansöre bindi. Asansörün halatının kopması sonucu baba ve kızı yere çakıldı. Baba ve kızı ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Baba ve kızı, ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından Gençağa Koç ve kızı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi.