Antalya'da acı olay! Askere gitmeye hazırlanıyordu: Evine 10 metre kala kazada öldü!

Antalya'nın Serik ilçesinde vatani görevini yapmak için askere gitmeye hazırlanan Osman Al (20) kazada hayatını kaybetti. Talihsiz genci altına alan kamyonet 25 metre sürükleyip kaçtı.

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 10:53 Son Güncelleme: 19 Eylül 2025 11:18

Korkunç kaza saat 22. 00 sularında Kökez Mahallesinde meydana geldi. Akşam marketten evine gelen Osman Al'ın kullandığı motosiklet evine 10 metre kalan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Motosikleti altına alan kamyonet 25 metre sürükleyerek kaçtı. Kazayı görenler durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü ise durmadan yoluna devam ederek olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Osman Al hastaneye kaldırdı. Acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün ve aracın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Evine 100 metre kala geçirdiği kazada hayatını kaybeden Osman Al'ın askere gitmek için gün saydığı öğrenildi.