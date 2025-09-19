Antalya'da acı olay! Askere gitmeye hazırlanıyordu: Evine 10 metre kala kazada öldü!
Antalya'nın Serik ilçesinde vatani görevini yapmak için askere gitmeye hazırlanan Osman Al (20) kazada hayatını kaybetti. Talihsiz genci altına alan kamyonet 25 metre sürükleyip kaçtı.
Korkunç kaza saat 22. 00 sularında Kökez Mahallesinde meydana geldi. Akşam marketten evine gelen Osman Al'ın kullandığı motosiklet evine 10 metre kalan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Motosikleti altına alan kamyonet 25 metre sürükleyerek kaçtı. Kazayı görenler durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü ise durmadan yoluna devam ederek olay yerinden kaçtı.
KURTARILAMADI
İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Osman Al hastaneye kaldırdı. Acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün ve aracın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Evine 100 metre kala geçirdiği kazada hayatını kaybeden Osman Al'ın askere gitmek için gün saydığı öğrenildi.
100 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE HIZLA SEYREDİYORDU
Öte yandan, evine giderken geçirdiği kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Osman Al'ın kazadan sadece birkaç dakika önce yoldan geçiş anına ait görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde kamyonetin sokak arasında 100 kilometreden fazla hızla gittiği görüldü. Polis kaçan kamyonetin plakasını belirleyip yakalanması için çalışma başlattı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından Osman Al'ın cenazesi Serik Çiftlik Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.