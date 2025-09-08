ASSAN operasyonunda 2 tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ASSAN Group şirketine yönelik askeri casusluk soruşturmasında 3 şüpheli eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ASSAN Group şirketine yönelik yürütülen askeri casusluk soruşturması kapsamında, aralarında ASSAN Group çalışma kayıtları bulunan eski MKE çalışanı bir şüpheli, Milli Savunma Bakanlığı'ndan ayrılan bir albay ve yine ASSAN Group çalışanı olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

2 TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından eski MKE çalışanı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan ayrılan bir albay tutuklama talebiyle, diğer şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Hakkında tutuklama talep edilen 2 şüphelinin sevk yazısı ortaya çıktı. Makine Kimya Endüstrisi bünyesinde çalışmakta iken ASSAN Group bünyesinde çalışmaya başlayan Mesut Ateş'in ikametinde yapılan aramalarda MKE damgalı evrakların ele geçirildiği ortaya çıktı. Ele geçirilen evraklarda MKE görevlilerince yapılan ön incelemesi sonucu tanzim edilen raporda bahse konu evrakların MKE tarafından oluşturulan, yazılı izin olmaksızın kurum dışına çıkarılmaması gereken ve gizlilik ihtiva eden evraklardan olduğunun kaydedildi.

ESKİ İŞYERİNİNDEKİ ÇALIŞANDAN CİHAZ RESMİ İSTEMİŞ

Şüpheli Mesut Ateş'in ASSAN bünyesinde çalışmakta iken MKE bünyesinde çalışan görevliden duyarlılık patlatma yapılan cihaz resimlerini istediği, bu durumun mesaj kayıtları ile ve MKE görevlilerince tanzim edilen tutanaktan anlaşıldığı üzere delillendiği anlatılan sevk yazısında, şüphelinin devlet güvenliğine ilişkin belgeleri temin ettiği ve etmeye çalıştığı belirtildi.

BARUT SİSTEMİ İÇİN BİLGİ TOPLAMA ÇABASI

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde subay olarak görev yaparken emekli olan ve şu anda ASSAN GROUP bünyesinde çalışan Ali Avcı isimli şüphelinin ise başladığı sevk yazısında anlatıldı. Yazıda, MKE tarafından gönderilen raporda şüphelinin Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde şube müdürlüğü ve proje subayı olarak görev yaptığı dönemde usule riayet etmeksizin tek başına özellikle geliştirme aşamasında bulunan 155 mm modüler barut sistemi hakkında bilgi toplamaya çalıştığı, bu konuda ısrarcı olduğu, bu duruma dair tutanak tanzim edildiği, bahse konu tutanaktan sonra şüphelinin emekliliğini talep ederek ASSAN bünyesinde çalışmaya başladığı aktarıldı.