Avcılar’da 6 katlı binanın balkonu çöktü: 66 yaşındaki kadın molozların altında kaldı!

Olay, Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Erencan Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı binanın giriş kat dairesinin balkonu çöktü. O sırada balkonda olduğu öğrenilen 66 yaşındaki Hayriye E. molozların altında kaldı. Balkonun çöktüğünü gören çevredeki bir vatandaş yaşlı kadını molozların arasından kurtardı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.