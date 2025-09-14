Aydın'da kan donduran olay: Baba ile 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu!

Kan donduran olay, saat 00.00 sıralarında Neşetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin T. (35) ile Bayram İrgi (45) arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Hüseyin T., Bayram İrgi ve kızı Güler'e tabancayla ateş etti. Baba- kız yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, olay yerinden kaçan Hüseyin T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Baba ile 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu | Video