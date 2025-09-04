Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ile bir araya geldi. Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile odaklı çocuk koruma politikalarını geliştirme amacıyla oluşturduğu Koruyucu Aile Bakanlar Bildirisi'ni imzaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladı. Görüşmede bakanlığın çocuk, kadın engelli, yaşlı, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler ve 'Aile Yılı' kapsamında yürütülen çalışmaları ile iki ülke arasında yürütülen iş birlikleri ele alındı.

'GÜÇ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ' Bakan Göktaş, Azerbaycan heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dosttan öte kardeş ülkemizle beraber iş birliklerimizi hem Türkiye'de hem uluslararası boyuta taşımaktan çok memnunuz. Mayıs 2024'te İstanbul'da ilkini gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'nda attığımız güçlü adımlar, bu yıl Bakü'deki ikinci toplantı ile devam etti. İki ülke arasındaki güç birliğini her alanda olduğu gibi sosyal politikalar alanında da geliştirmekte kararlıyız ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile kavramına ilişkin Türkiye'de geniş bir farkındalık dalgası oluştuğunu vurgulayan Göktaş, Türkiye'deki koruyucu aile modelinin Azerbaycan'da da uygulandığını hatırlattı. Göktaş, Bizim koruyucu aile modelimiz hem ülke bazında hem uluslararası boyuta taşıyabildiğimiz çok güzel bir model. Siz de doğrudan uyguluyorsunuz. Biz de bundan büyük memnuniyet duyuyoruz dedi.Göktaş, ziyaret kapsamında bakanlık olarak koruyucu aile hizmetlerine yönelik küresel bilinci artırmak amacıyla kapsamlı bir şekilde hazırladıkları, koruyucu aile modelini daha da güçlendirecek bakanlar bildirisine imza atılacağını da sözlerine ekledi.