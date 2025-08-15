Bakan Yumaklı orman yangınlarındaki son durumu paylaştı: Büyük ölçüde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı.

Bakan Yumaklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hatay'ın Hassa, Antakya ve Yayladağ ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangınlar ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde daha dikkatli olalım. Yarınlarımıza hep birlikte sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.