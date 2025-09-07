Balıkesir'de deprem! 6 dakika arayla sallandı! Uzman Şükrü Ersoy uyardı: Eğer bu enerji kuzeye taşınırsa...

Balıkesir, bugün peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. AFAD verilerine göre ilk deprem 4.9 büyüklüğünde kaydedilirken, 6 dakika sonra aynı bölgede 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. İstanbul dahil birçok ilden hissedilen depremlerin ardından uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında bu depremlerin "tehlikeli" bir duruma yol açabileceği konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 14:38 Son Güncelleme: 07 Eylül 2025 15:11

7 Eylül 2025 Pazar günü, saat 12.35'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'a göre, yerin 7.72 kilometre derinliğinde kaydedilen bu sarsıntının ardından, saat 12.41'de 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Sarsıntı, özellikle İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

UZMANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA: "TEHLİKELİ OLABİLİR" A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Balıkesir'deki depremleri değerlendirdi. Ersoy, bu depremlerin volkanik özellik taşıdığını ve benzer durumların daha önce Santorini Adası çevresinde de gözlemlendiğini belirtti. Ersoy'a göre, bu seyir büyük bir deprem beklentisini azaltıyor olsa da, 5 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar yaşanabilir.