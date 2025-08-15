Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ağır hasar gören binaların yıkımına başlandı

Balıkesir'de 10 Ağustos günü saat 19.53'te Merkez üssü Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesindeki bazı iller sallandı. Depremde 12'si metruk, 16 ev yıkıldı. Yıkılan bu evlerden biri de ilçe merkezindeki zemin katında eczane bulunan 3 katlı bir apartman oldu. Yıkılan binanın enkazında kalan 6 kişiden 2'si kendi imkanıyla çıkarken, 4 kişi ise AFAD ekiplerince kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan Nihat Önbaş (81), götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.