Batman’da 4 kişilik aileyi katletmişlerdi: 10 şüpheli tutuklandı!

Olay, 14 Eylül akşamı, Eskihamur köyü yolunda meydana geldi. Mehmet Şanlı (65) yönetimindeki hafif ticari araca, pusu kuran kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırıda sürücü ile birlikte araçtaki eşi Takibe Şanlı (43), kızları Elanur (9) ve oğulları Akıncan Şanlı (6) kurşunların hedefi oldu.