Beyaz tişörtlerdeki sarı lekeyi kökten çözüyor! İhtiyacınız olan tek malzeme…

Ter kokusunu önlemek için sıklıkla kullanılan deodorantlar, zamanla özellikle açık renkli kıyafetlerde sarımsı lekelere neden olabiliyor. Düzenli yıkamaya rağmen çıkması zor olan bu lekeler, kumaşın dokusuna işleyerek kalıcı hale gelebiliyor. Uzmanlar, bu inatçı lekelerden kurtulmak için etkili temizlik yöntemlerini paylaşıyor. İşte sarı deodorant lekelerine karşı en pratik ve etkili çözümler…

Deodorantlar, her mevsim kullanılan bir hijyen ürünü olsa da yaz aylarında daha sık tercih ediliyor. Kötü kokuları önlemede etkili olmalarına karşın, zamanla özellikle beyaz kıyafetlerde sarı lekelere neden olabiliyor. Uzmanlar, bu sorunu çözmek için pratik temizlik önerilerini paylaştı.

Deodorantlar, kötü kokuları önlemenin en pratik yollarından biri. Ancak kullanıma bağlı olarak zamanla kıyafetlerde istenmeyen izlere sebep olabilir. Özellikle yaz aylarında sıkça kullanılan bu ürünler, beyaz veya açık renkli kumaşlarda sarımsı lekeler bırakabiliyor.

Düzenli yıkamaya rağmen çıkmayan bu izler, hem estetik görünümü bozuyor hem de kıyafetlerin ömrünü kısaltıyor.

Ancak kıyafetlerde bulunan bu lekelerin tek sebebi terlediğimizde salgılanan proteinlerin deodorantlarda bulunan alüminyum bileşiklerinin kimyasal reaksiyona girmesi sonucu oluşuyor. Bu reaksiyon, kumaşın liflerine işleyerek zamanla kalıcı hale geliyor.

DEODORANT SEÇİMİNE DİKKAT!

Bu sorunun önüne geçmenin ilk adımı, deodorantı seçerken içeriğine dikkat etmek. Alüminyum içeren ürünler, terle birleştiğinde kıyafetlerde kalıcı lekelere yol açabiliyor.

Bu nedenle, içeriği temiz ve alüminyum içermeyen deodorantları tercih etmek leke oluşumunu büyük ölçüde engelliyor.

Temizlik uzmanı Noor de Swart, evde kolayca bulunabilen malzemelerle kıyafetlerdeki koltuk altı lekelerini tamamen yok etmenin mümkün olduğunu söylüyor. İşte adım adım uygulayabileceğiniz etkili yöntemler…

BU MALZEMEYİ TOZ OLARAK UYGULAMANIZ YETERLİ

Aspirin, barındırdığı salisilik asit ile ter lekelerindeki proteinleri çözerek kumaşa işlemiş izlerin giderilmesine yardımcı olur. Bunun için birkaç aspirini toz haline getirip ılık suda çözün.

Elde ettiğiniz karışımı doğrudan lekenin üzerine uygulayın ve kumaşın bu karışımı iyice emmesini sağlayın. Aspirinin iyice emildiğinden emin olduktan sonra, kıyafetinizi çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

SİRKE VE KARBONAT İKİLİSİ

Aspirin kullanmak yerine farklı ve daha doğal bir yöntem tercih etmek istiyorsanız, temizlik dostu sirke ve karbonatı deneyebilirsiniz.

Bu iki güçlü içerik, inatçı sarı lekelere karşı etkili bir şekilde çalışarak hem lekeleri çözer hem de kumaşın dokusunu korur.

Öncelikle bir kapta eşit miktarda beyaz sirke ve suyu karıştırın. Lekenin bulunduğu bölgeyi bu karışımın içinde yaklaşık 30 dakika bekletin; sirke, kumaşa işlemiş lekelerin çözülmesine yardımcı olur.

Ardından ayrı bir kapta bir yemek kaşığı karbonatı az miktarda su ile karıştırarak macun kıvamına getirin. Hazırladığınız macunu lekenin üzerine uygulayın ve eski bir diş fırçası veya yumuşak bir fırça ile nazikçe ovalayın.

Macunun kumaşta 30 ila 60 dakika kadar kalmasını sağlayın, ardından kıyafeti normal şekilde yıkayın. Lekenin kaybolduğunu göreceksiniz.