Beyaz tişörtlerdeki sarı lekeyi kökten çözüyor! İhtiyacınız olan tek malzeme…

Ter kokusunu önlemek için sıklıkla kullanılan deodorantlar, zamanla özellikle açık renkli kıyafetlerde sarımsı lekelere neden olabiliyor. Düzenli yıkamaya rağmen çıkması zor olan bu lekeler, kumaşın dokusuna işleyerek kalıcı hale gelebiliyor. Uzmanlar, bu inatçı lekelerden kurtulmak için etkili temizlik yöntemlerini paylaşıyor. İşte sarı deodorant lekelerine karşı en pratik ve etkili çözümler…

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 14:38

Deodorantlar, her mevsim kullanılan bir hijyen ürünü olsa da yaz aylarında daha sık tercih ediliyor. Kötü kokuları önlemede etkili olmalarına karşın, zamanla özellikle beyaz kıyafetlerde sarı lekelere neden olabiliyor. Uzmanlar, bu sorunu çözmek için pratik temizlik önerilerini paylaştı.

Deodorantlar, kötü kokuları önlemenin en pratik yollarından biri. Ancak kullanıma bağlı olarak zamanla kıyafetlerde istenmeyen izlere sebep olabilir. Özellikle yaz aylarında sıkça kullanılan bu ürünler, beyaz veya açık renkli kumaşlarda sarımsı lekeler bırakabiliyor.