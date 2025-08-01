Beykoz’da feci kaza! Minibüs motosiklete çarptı: 27 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! “Bu normal bir kaza değil"

Kazadan saniyeler önce, minibüs içindeki bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şoförün direksiyon başında telefonla ilgilendiği, ardından hızlandığı, yolcuların ise "Bu akşam ölüme gidiyoruz" ve "Öleceğiz galiba" dediği duyuluyor. Kaza, bu sözlerin hemen ardından gerçekleşti.

BİR YILLIK EVLİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldızturan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldıktan sonra, Kavacık Çavuşbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acılı amca İsmail Yıldızturan, olayın sıradan bir kaza değil, bilinçli bir ihmal zinciri sonucu gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yeğenim bir yıllık evliydi. Aracın içindeki görüntülerde de görüldüğü gibi, sürücü ve arkadaşları alkol almış, trafik kurallarını hiçe sayarak eğleniyordu. Bu bir trafik kazası değil, kasten adam öldürmedir. Masum bir canı vahşice elimizden aldılar."