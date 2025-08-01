Beykoz’da feci kaza! Minibüs motosiklete çarptı: 27 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! “Bu normal bir kaza değil"

İstanbul Beykoz’da minibüsün hatalı sollama sonucu motosiklete çarpmasıyla meydana gelen kazada, 27 yaşındaki Cumhur Batuhan Yıldızturan hayatını kaybetti. Kaza anından saniyeler önce minibüsteki bir yolcunun "Öleceğiz galiba" dediği anlar kameraya yansırken, minibüs şoförü Y.İ.G. tutuklandı. Aile ise yaşananların sıradan bir kaza olmadığını, bunun bilinçli bir ihmal sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Beykoz’da feci kaza! Minibüs motosiklete çarptı: 27 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! Bu normal bir kaza değil
DHA

Olay, Beykoz Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde gece saat 00.40 sıralarında meydana geldi. Sollamanın yasak olduğu dar caddede minibüs şoförü Y.İ.G., önündeki aracı geçmeye çalışırken karşıdan gelen motosikletli Cumhur Batuhan Yıldızturan'a çarptı.

Beykoz’da feci kaza! Minibüs motosiklete çarptı: 27 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! Bu normal bir kaza değil

"BU AKŞAM ÖLÜME GİDİYORUZ!"

Kazadan saniyeler önce, minibüs içindeki bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şoförün direksiyon başında telefonla ilgilendiği, ardından hızlandığı, yolcuların ise "Bu akşam ölüme gidiyoruz" ve "Öleceğiz galiba" dediği duyuluyor. Kaza, bu sözlerin hemen ardından gerçekleşti.

Beykoz’da feci kaza! Minibüs motosiklete çarptı: 27 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! Bu normal bir kaza değil

BİR YILLIK EVLİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldızturan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldıktan sonra, Kavacık Çavuşbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acılı amca İsmail Yıldızturan, olayın sıradan bir kaza değil, bilinçli bir ihmal zinciri sonucu gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yeğenim bir yıllık evliydi. Aracın içindeki görüntülerde de görüldüğü gibi, sürücü ve arkadaşları alkol almış, trafik kurallarını hiçe sayarak eğleniyordu. Bu bir trafik kazası değil, kasten adam öldürmedir. Masum bir canı vahşice elimizden aldılar."

Beykoz’da feci kaza! Minibüs motosiklete çarptı: 27 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! Bu normal bir kaza değil

"SERVİS ARACIYLA ALEM YAPIYORLARDI"

Kaza yapan minibüsün aslında bir servis aracı olduğu belirtildi. Yıldızturan ailesi, bu aracın gecenin ilerleyen saatlerinde yasa dışı şekilde kullanıldığını ve denetimsizliğin kazaya zemin hazırladığını ifade etti. Amca Yıldızturan, "Bu araçların hiçbir şekilde kontrol edilmediği ortada. Gencecik bir hayatı söndürdüler. Tüm deliller ortada. Kasten adam öldürmeden yargılanmaları gerekiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Beykoz’da feci kaza! Minibüs motosiklete çarptı: 27 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! Bu normal bir kaza değil

ARKADAŞINDAN YÜREK YAKAN SÖZLER: "BÜTÜN RENKLER GİTTİ"

Kazaya kurban giden Yıldızturan'ın yakın arkadaşı Osman Şahin, duygularını şöyle ifade etti: "Çocukluk arkadaşımı kaybettim. Olay yerine gittiğimde gördüğüm manzara karşısında hayatımdaki bütün renkler silindi. Bu sadece bir trafik kazası değil, bir cinayet. Tek isteğim; kardeşim arkasında kalanların ezilmediğini görsün. Ailesi daha fazla acı yaşamasın."

Beykoz’da feci kaza! Minibüs motosiklete çarptı: 27 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! Bu normal bir kaza değil

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Y.İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aile, kazada rolü olan tüm kişilerin yargılanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.