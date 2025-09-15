Beylikdüzü’nde koca dehşeti: Boşanmak isteyen eşine pompalı tüfekle saldırdı!

Korkutan olay, saat 09.55 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Beylikdüzü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalçın Kurupınar boşanma aşamasında olduğu eşinin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sitenin lobisine geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Lobiden ayrılan adam daha sonra elinde pompalı tüfekle gelerek kadını ayağından vurup kaçtı.

POMPALI TÜFEK ÇÖP KONTEYNERİNİN İÇİNDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Kadınla adamın daha önceden uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan adamı yakalamak için çalışma başlattı. Adamın kaçış güzergahını takip eden polis ekipleri Barış Mahallesi İmren Aykut Caddesi üzerinde bulunan evsel atık çöp konteynerinin içinde olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirdi. Şüpheliyi polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

