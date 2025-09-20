Beyoğlu’nda 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Taksiciyi ensesinden bıçakladı! O anlar kameraya anbean yansıdı

Dehşete düşüren olay, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksi şoförü Oğuzhan K. (27), Piyalepaşa Bulvarı'ndan aldığı müşterisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şoförüm cüzdanını almaya çalışan şüpheli, taksiyi de gasbetmeye kalkıştı. Anahtarı kontak üzerinden söken sürücünün çevreden yardım istemesi üzerine saldırgan kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli B.A.K.'yı kovalamaca sonucu yakaladı. Olayda hafif yaralanan taksici ayakta tedavi edilirken, gözaltına alınan şüphelinin 16 yaşındaki B.A.K. olduğu ve suç kaydının bulunduğu öğrenildi.