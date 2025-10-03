Bodrum'da kuvvetli rüzgar; tekne karaya vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan rüzgar ile birlikte katamaran tipi yelkenli tekne de Gümbet Sahili'nde kayalıklara oturdu. Tekneyi kurtarmak için çalışma yapılacağı belirtildi.

Bodrum’da kuvvetli rüzgar; tekne karaya vurdu
DHA

Bodrum'da sabah saatlerinde sağanak ve üzgar etkili oldu. Rüzgarla birlikte Kumbahçe açıklarında demirli 12 metre uzunluğundaki 'Esmer 10' isimli tekne, tonozdan koptu.

bodrumda-kuvvetli-ruzgar-tekne-karaya-vurdu-1759498115912.jpg (2047×1152)

Tekne dalgaların sürüklemesiyle karaya vurup, hasar aldı. Bölgeye gelen sahibi, teknesini kurtarmak için çalışma başlatırken; tekne halatlarla sabitlendi.