Bodrum'da kuvvetli rüzgar; tekne karaya vurdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan rüzgar ile birlikte katamaran tipi yelkenli tekne de Gümbet Sahili'nde kayalıklara oturdu. Tekneyi kurtarmak için çalışma yapılacağı belirtildi.
Bodrum'da sabah saatlerinde sağanak ve üzgar etkili oldu. Rüzgarla birlikte Kumbahçe açıklarında demirli 12 metre uzunluğundaki 'Esmer 10' isimli tekne, tonozdan koptu.
Tekne dalgaların sürüklemesiyle karaya vurup, hasar aldı. Bölgeye gelen sahibi, teknesini kurtarmak için çalışma başlatırken; tekne halatlarla sabitlendi.