Boğaz sıkma oyunu: TikTok’ta akım oldu! Çocuklar arasında hızla yayılıyor! Sonu ölüm bile olabilir

Sosyal medya platformları üzerinden yayılan bu akım, özellikle gençler arasında "cesaret oyunu" gibi lanse ediliyor. Maalesef, bu tür tehlikeli akımlar sosyal medyada hızla takipçi kazanıyor ve gençler tarafından bilinçsizce taklit ediliyor.

Boğaz sıkma oyununun temelinde, beyne giden kan akışını kısıtlayarak kısa süreli bilinç kaybı yaşama düşüncesi yatıyor. Ancak bu durum, sanıldığının aksine masum bir eğlence değil, son derece ciddi sağlık riskleri taşıyan bir eylemdir.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: BEYİN HASARI VE DAHA FAZLASI

Uzmanlar, boğaz sıkma oyununun ne kadar tehlikeli olduğunu şu şekilde açıklıyor: Beyne Giden Kan Akışının Engellenmesi: Boynun her iki tarafında yer alan ve beyni besleyen ana damarlara yapılan baskı, beyne giden kan akışını ciddi şekilde azaltır. Bu durum, beyin hücrelerinin oksijensiz kalmasına neden olur. Beyin hücrelerinin birkaç dakika bile oksijensiz kalması, kalıcı ve geri dönülemez hasarlara yol açabilir.