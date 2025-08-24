Boğaz sıkma oyunu: TikTok'ta akım oldu! Çocuklar arasında hızla yayılıyor! Sonu ölüm bile olabilir

Sosyal medya platformlarında, özellike TikTok'ta hızla yayılan ve gençler arasında popülerleşen "boğaz sıkma oyunu" adlı tehlikeli bir akım, uzmanları ve aileleri endişelendiriyor. Bu akım, katılımcıların bayılma noktasına gelene kadar birbirlerinin boğazına baskı uygulamasına dayanıyor. Uzmanlar, bu akımın kalıcı beyin hasarı ve hatta ölüme yol açabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

DHA

Sosyal medya platformları üzerinden yayılan bu akım, özellikle gençler arasında "cesaret oyunu" gibi lanse ediliyor. Maalesef, bu tür tehlikeli akımlar sosyal medyada hızla takipçi kazanıyor ve gençler tarafından bilinçsizce taklit ediliyor.

Boğaz sıkma oyununun temelinde, beyne giden kan akışını kısıtlayarak kısa süreli bilinç kaybı yaşama düşüncesi yatıyor. Ancak bu durum, sanıldığının aksine masum bir eğlence değil, son derece ciddi sağlık riskleri taşıyan bir eylemdir.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: BEYİN HASARI VE DAHA FAZLASI

Uzmanlar, boğaz sıkma oyununun ne kadar tehlikeli olduğunu şu şekilde açıklıyor: Beyne Giden Kan Akışının Engellenmesi: Boynun her iki tarafında yer alan ve beyni besleyen ana damarlara yapılan baskı, beyne giden kan akışını ciddi şekilde azaltır. Bu durum, beyin hücrelerinin oksijensiz kalmasına neden olur. Beyin hücrelerinin birkaç dakika bile oksijensiz kalması, kalıcı ve geri dönülemez hasarlara yol açabilir.

Kalp ve Tansiyon Üzerindeki Etkileri: Boğaz bölgesine uygulanan basınç aynı zamanda kalp atış hızını yavaşlatır, damarların genişlemesine ve tansiyonun düşmesine neden olur. Bu fizyolojik tepkiler, ani bayılma, düşme ve buna bağlı yaralanma risklerini artırır. Ölüm Riski: En kötü senaryoda, beyne giden kan akışının uzun süreli kesilmesi veya ani kalp durması, maalesef ölümle sonuçlanabilir.

AİLELERE VE EĞİTİMCİLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Uzmanlar, çocukların bu tehlikeli akımlardan korunması için ailelere ve okullara önemli sorumluluklar düştüğünü vurguluyor. İletişim Kurun: Çocuklarınızla sosyal medya kullanımı hakkında açık ve dürüst bir diyalog kurun. Onlara bu tür tehlikeli akımların risklerini anlatın. Farkındalık Yaratın: Boğaz sıkma oyunu gibi akımların ne kadar tehlikeli olduğunu, kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceğini onlara bilimsel verilerle açıklayın.

Çocuklarınızı Gözlemleyin: Çocuğunuzun arkadaş ortamını ve sosyal medya aktivitelerini yakından takip edin. Eğer bu tür davranış belirtileri görürseniz, hemen bir uzmandan destek alın. Boğaz sıkma oyunu gibi tehlikeli akımlar, gençlerimizin geleceğini tehdit ediyor. Bu konuda farkındalığı artırmak ve önleyici tedbirler almak, hepimizin ortak sorumluluğudur.