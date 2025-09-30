Boşanma aşamasındaki eşini "Cuma gününe kadar seni öldüreceğim" diyerek tehdit eden şahıs yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boşanma aşamasındaki eşi F.S.'yi, "Cuma gününe kadar seni öldüreceğim" diye tehdit ettiği anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Erol S. isimli şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, elindeki bıçakla eşini öldürmekle tehdit ettiği anları paylaştığı belirlenen şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs, yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLERDEKİ SÖZLERİ ŞOK ETTİ

Şüpheli şahsın, boşanma aşamasında eşine yönelik paylaşımları ise şok etti. Şahsın, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, "En geç bu cuma gününe kadar seni öldüreceğim. Hakim, savcı, polis herkese şikayet edebilirsin. Cuma gününe kadar 5 gün zamanın var, kaç kaçabilirsen" şeklindeki sözleri ve o anda arkadan gelen çocuk sesleri ise dikkat çekti.