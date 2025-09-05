Ankara’da eşi Müesser Ünal’ı çocuklarının gözü önünde katletmişti: Cinayetin sebebi ihanet çıktı!

Müesser Ünal'ın ailesi bu iddiaları sert bir dille yalanladı. Kızına iftira atıldığını söyleyen baba Necati Becerir de, "Kızım uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Koruyamadılar onu. Saldırgan kızımın yatak odasına girmiş. İç çamaşırlarını aramış. İftira atmaya çalışmış kızıma. Kızıma ekmek parası dahi vermezdi. Her hafta bir kasa ekmek bırakırdım evine. Hayatta en zor yetişen şey insandır. Kızım gitti, artık yok" dedi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesinde meydana geldi.

KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE KATLETTİ

İddiaya göre boşanma aşamasında oldukları için eşiyle bir süredir ayrı yaşayan Hüseyin Ünal, konuşmak için Müesser Ünal'ın bulunduğu eve geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Hüseyin Ünal, tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayla eşi Müesser Ünal, çocuklarının gözü önünde vurdu.

POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Daha sonra polisi arayarak "Karımı vurdum gelin beni alın" diyen Hüseyin Ünal kendisini ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Müesser Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin Ünal polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Ünal için Sincan'da yer alan Cimşit Mezarlığı Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ünal'ın naaşı namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

KENDİSİNİ ALDATTIĞI GEREKÇESİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Yaşanan acı olayın ardından Hüseyin Ünal'ın karısını kendisini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğü iddiaları ortaya atıldı.

"KIZIMA İFTİRA ATMAYA ÇALIŞMIŞ"

Aldatma iddialarını ise Müesser Ünal'ın ailesi sert bir dille yalandı. Kızına iftira atıldığını söyleyen baba Necati Becerir, "Kızım uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Koruyamadılar onu. Saldırgan kızımın yatak odasına girmiş. İç çamaşırlarını aramış. İftira atmaya çalışmış kızıma. Kızıma ekmek parası dahi vermezdi. Her hafta bir kasa ekmek bırakırdım evine. Hayatta en zor yetişen şey insandır. Kızım gitti, artık yok" dedi.

BENİ ALDATTIĞIN İÇİN KİLO VERİYORSUN

Saldırganın tuhaf tavırlar içerisinde olduğunu dile getiren Ünal'ın annesi Semra Becerir ise, "Kızım, kocasının aracını evinin önünde görmüş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. 'Ailemi ve beni tehdit ediyorlar' demiş. İki gün sonra da bu olay olmuş. Kızım eve girmeye çalışırken vurulmuş. Bu adam içeriden çıkmasın, ömür boyu hapiste kalsın. Kadın cinayetlerinden bıktık artık. Biz de artık yaşamak istemiyoruz. Bitik haldeyiz. Kocası, kızımın kilolu oluşuyla sürekli dalga geçerdi. Aşağılardı. Kızım da kilo vermeye başladı. Bu kez de kocası 'beni aldattığın için kilo veriyorsun' diye iftira attı" ifadelerine yer verdi.

KOCASINDAN 2 BUÇUK YILDIR BOŞANMAYA ÇALIŞIYORMUŞ

Saldırganın mal paylaşımı yapmamak için boşanmak istemediğini iddia eden aile, kızlarının iki buçuk yıldır ayrılmak için mücadele verdiğini ifade etti. Eşinden, maddi durumunun iyi olmasına rağmen eve destek sağlamadığı için boşanmak istediği öğrenilen Müesser Ünal'ın, geçimini sağlamak için iki ayrı işte aynı anda çalıştığı öğrenildi.