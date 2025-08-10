Bursa Otogarı'nda skandal! Valizini kaybettiğini iddia eden alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşanan olay, hem yolcuları hem de görevlileri şaşkına çevirdi. İddialara göre, valizinin kaybolduğunu söyleyen alkollü bir kadın, sinir krizi geçirerek terminali adeta savaş alanına çevirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı. O anlar, terminalin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 10:29 Son Güncelleme: 10 Ağustos 2025 10:48

Olay, terminalin batı 2 kapısında meydana geldi. İddiaya göre, alkolün etkisi altında olduğu belirtilen H.G. isimli kadın, güvenlik görevlilerine "Valizim kayıp, bulun!" diye bağırmaya başladı.

Henüz ne olduğunu anlamaya çalışan görevlilere küfürler savuran H.G., kendisini sakinleştirmeye çalışan kadın güvenlik görevlisi F.Y.'ye fiziksel saldırıda bulundu. İki kadın, arbede sırasında yere düştü. Yerde de saldırısına devam eden H.G., kadın güvenlik görevlisinin saçını çekerek bir avuç saçını kopardı. İŞTE O DEHŞET ANLARI! Valizinin kaybolduğunu iddia eden alkollü kadın terminali ayağa kaldırdı | Video