Bursa Otogarı'nda skandal! Valizini kaybettiğini iddia eden alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşanan olay, hem yolcuları hem de görevlileri şaşkına çevirdi. İddialara göre, valizinin kaybolduğunu söyleyen alkollü bir kadın, sinir krizi geçirerek terminali adeta savaş alanına çevirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı. O anlar, terminalin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

İHA

Olay, terminalin batı 2 kapısında meydana geldi. İddiaya göre, alkolün etkisi altında olduğu belirtilen H.G. isimli kadın, güvenlik görevlilerine "Valizim kayıp, bulun!" diye bağırmaya başladı.

Henüz ne olduğunu anlamaya çalışan görevlilere küfürler savuran H.G., kendisini sakinleştirmeye çalışan kadın güvenlik görevlisi F.Y.'ye fiziksel saldırıda bulundu. İki kadın, arbede sırasında yere düştü. Yerde de saldırısına devam eden H.G., kadın güvenlik görevlisinin saçını çekerek bir avuç saçını kopardı.

İŞTE O DEHŞET ANLARI!

Valizinin kaybolduğunu iddia eden alkollü kadın terminali ayağa kaldırdı | Video

POLİS GÜÇLÜKLE GÖZALTINA ALDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hakaretler savuran kadını sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. H.G., polis memurlarına da mukavemet gösterince, elleri kelepçelenerek güvenlik noktasına götürüldü. Burada da kendini yere atarak direnen kadını kontrol altına almak mümkün olmayınca, olay yerine takviye ekip istendi. Gelen kadın polis memurları, uzun uğraşlar sonucunda H.G.'yi ikna edebildi.

DARP EDİLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Gözaltına alınan H.G., doktor raporu için hastaneye götürüldü. Ardından işlemleri yapılmak üzere Demirtaş Polis Merkezi'ne sevk edildi. Saldırıya uğrayan ve saçları koparılan kadın güvenlik görevlisi F.Y.'nin ilk tedavisi ise terminaldeki sağlık ekibi tarafından yapıldı.

F.Y.'nin, H.G.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir tahkikat başlattı. Yaşananlar, terminalin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Bu görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi.