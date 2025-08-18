Bursa’da akılalmaz olay! Arabasını yol ortasında bırakıp çorba içmeye gitti! Alkolmetreyi reddedince...

Polis ekiplerine çorba ısmarlamayı teklif eden sürücü Murat Ö., "Ehliyet vardı, daha önce aldınız. Hep bana mı denk gelir bu iş. Bana anlatma ben 1991'de Jandarmaydım, terörle mücadele ettim. Beni mi buldunuz. Haber merkezi kimmiş. Biri aramış beni şikayet etti değil mi. Yazıklar olsun. Olmadık yerleri bağlıyorsunuz. Ben eve gidiyordum. Çorbamı içip dönüp eve gidiyordum. Gelin size de çorba ısmarlayayım." dedi.