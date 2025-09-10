Bursa’da akılalmaz vahşet! Konuşmak için çağırdığı parkta Sevgi Yandık’ı çocuğunun önünde katletti!

Arkasında durdum. Sana bir kere yapan bir daha yapar dedim. O gece de benim ev temizliğinden geldi. Yatıyordu, yatağından kaldırdı. Seslerini duydum ama kalkamadım. Kandırdı kızımı, benim evimden gelip aldı" ifadelerini kullandı.

"BEN ADALET İSTİYORUM, YÜREĞİM YANIYOR" Kızı Sevgi Yandık'ın eski eşinin evinde değil baba evinde kaldığını, çocukları babasız büyümesin diye de o gece eski eşiyle konuşmaya gittiğini söyleyen acılı anne, "Benim kızım 1 sene onun kanser hastası annesine baktı. Kızım işten geldiğinde ona harçlık veriyormuş, benim bundan yeni haberim oldu. Benim kızım onun kimsesi yok diye alınteri parasını veriyordu. Çocukları babasız büyümesin diye o gece onunla gitti. Ben adalet istiyorum, yüreğim yanıyor. Benim yüreğim yanarken ben o 3 çocuğa bakıyorum. Bu çocuklar bana kızımın emaneti, ben onlarda kızımı görüyorum" şeklinde konuştu.