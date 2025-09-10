Bursa'da akılalmaz vahşet! Konuşmak için çağırdığı parkta Sevgi Yandık'ı çocuğunun önünde katletti!
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski eşi Doğan Ş. tarafından bıçaklanarak öldürülen 27 yaşındaki Sevgi Yandık'ın cinayetine ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadının 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte katil zanlısıyla parka doğru yürüdüğü son anlar yer alıyor. Olay sonrası karakola teslim olan katil zanlısının, daha önce de Sevgi Yandık'ı 7 yerinden bıçakladığı öğrenildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan trajik olay Türkiye gündemine gelmişti. Olay 27 Ağustos gecesi saat 22.00 sıralarında İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Annesiyle yaşayan 27 yaşındaki Sevgi Yandık, eski eşi 32 yaşındaki Doğan Ş. tarafından "konuşmak" bahanesiyle dışarı çağrıldı. 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte evden çıkan genç kadın, şüpheliyle parkta buluştu. Kısa sürede büyüyen tartışmada Doğan Ş., yanında getirdiği bıçakla eski eşini parkta çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!
Kanlar içinde yere yığılan Sevgi Yandık, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli Doğan Ş., bir süre sonra karakola giderek teslim oldu ve sorgusunun ardından tutuklandı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin Sevgi Yandık ve çocuğuyla birlikte parka yürüdüğü anlar saniye saniye kaydedildi.
Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü! Türkiye'nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
MEĞER ESKİ EŞİ DAHA ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ
Kızının, eski eşi tarafından daha önce de 7 yerinden bıçakladığını kaydeden 60 yaşındaki anne Vildan Yandık, "Benim kızımın kolunda platin var, o yaptı. Kızımı 7 yerinden bıçakladı, 'barışma annem' dedim, barıştı. Barıştı ama çok kısa sürdü. Sonuçta dediğim çıktı ben yavrusuz, evlatları da annesiz kaldı. Ben ilk çocuğu doğum yaptığında 'bununla sen olamazsın, bu ilk çocuk bırak biz bakarız' dedim.