Bursa’da duygulandıran anlar: Balonlar minik Çağan Ata için gökyüzüne bırakıldı!

Öğle saatlerinde başlayan etkinlikte, katılımcılar yeşil ve beyaz renkli balonları gökyüzüne bırakarak Çağan Ata'ya hatıra bıraktı. Etkinlik boyunca duygusal anlar yaşanırken, aile üyeleri destek veren herkese teşekkür etti. Çağan Ata'nın annesi Aleyna Taran bu etkinliğin hem Çağan'a güzel bir hatıra bırakmak hem de benzer süreçlerden geçen ailelere umut olmak amacı taşıdığını belirterek, "İyisiyle kötüsüyle 145 günü geride bıraktık. Çağan Ata için yurt dışından ve Türkiye bin dört bir yanından bize destek olan misafirlerimizi burada ağırladık. Hatta onlar misafir değil bizim ailemiz oldular. Balon uçurmak bize de nasip oldu çok çok mutluyuz. Herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.