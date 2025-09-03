Bursa’da kadınları taciz ettiği iddiasıyla bıçaklandı: ’Darp ettik bıçaklamadık’

BIÇAKLAMA OLAYINI REDDETTİLER

Şaban K.'yi görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Şaban K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Hakan B. (44), Ömer S. (24) ve Ramazan B.'yi (18) yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin darbı kabul ettikleri ancak bıçaklama olayını reddettikleri öğrenildi. 3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.