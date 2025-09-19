Bursa’da vahşetin yaşandığı o çocuk parkı kapatıldı! ’Sevgi Şendilek burada öldürüldü’

3 GÜN ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞ

Olaydan 3 gün önce de sürekli kavga olduğu gerekçesiyle parkın kapatılması için şikayetçi olduğunu söyleyen Sultan Demirci, "Burada bir aile kavgasında kocası, karısını katletti. Buradan daha önceden de yoğun şikayet geliyordu. Biz de olaydan 3 gün önce burayı şikayet etmiştik. Bu parkta aileler, çocuklarını oynatamaz hale gelmişti. Sürekli kavga ve gürültü oluyordu. En sonunda da bu olay oldu. Burası, çocukların oyun alanından çıkıp, büyüklerin alanı olmuştu. Olayın ardından da parktaki oyuncakları kaldırıp, parkı kapattılar" dedi.