Çanakkale'de orman yangınları ile mücadele ikinci gününde! 126 kişi tahliye edildi: Yanan alanlar drone ile görüntülendi!
Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde dün başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. 9 uçak, 6 helikopterin yanı sıra 391 personelin de karadan müdahale ettiği yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede yaşayan 126 kişi tahliye edilirken yanan alanların görüntüsü yürek sızlattı.
Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, havadan 9 uçak, 6 helikopterle karadan 143 kara aracı ve toplam 391 personelle müdahale edildi.
126 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle Gelibolu ilçesine bağlı Pazarlı ve Ilgardere köylerindeki 126 kişi tedbiren tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte gece boyunca karadan müdahale edildi.