Çanakkale’deki orman yangınlarında 5 bin 236 hektar orman alanı zarar gördü

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesinde 8 Ağustos'ta orman yangını çıktı. Sarıcaeli ve Bayramiç yangını, hava ve karadan yapılan müdahalenin ardından 9 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.