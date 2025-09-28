Çocuğunuz ChatGPT ile sohbet ediyorsa dikkat! Yapay zekâ ile duygusal bağ kuruyor! İşte o 5 kritik adım...
Milyonlarca çocuğun kullandığı ChatGPT, basit bir araç olmaktan çıkıp "dijital arkadaşa" dönüştü. Bilişim uzmanları, yapay zekâ ile kurulan duygusal bağın çocukların sosyal beceri gelişimini engellediğini ve kişisel veri ihlali riskini artırdığını belirtiyor. Makalede, ebeveynlerin yaşa göre sınır koyma ve mahremiyet konularında yapması gereken 5 kritik adım detaylıca anlatılıyor. İşte adımlar...
Milyonlarca çocuğun ve gencin ödev yapmak, yeni konular keşfetmek ve sohbet etmek için kullandığı ChatGPT, ebeveynler için dijital dünyanın en yeni ve en karmaşık sınavlarından biri haline geldi. Çocukların yapay zekâ ile kurduğu ilişki basit bir soru-cevap etkileşiminin ötesine geçebiliyor. Birçok çocuk ChatGPT'yle duygusal bağ kurabiliyor.
Ayrıca yaş doğrulama mekanizması olmadığı için basit bir e-posta adresiyle yapay zekâ dünyasına denetimsiz bir şekilde adım atabiliyor. Bilişim uzmanlarına göre ChatGPT'de ebeveynlerin dikkat etmesi gereken üç temel risk alanı bulunuyor.
1-DUYGUSAL BAĞIMLILIK:
Özellikle kendini yalnız, sıkılmış veya üzgün hisseden çocuklar, ChatGPT'yi kendilerini anlayan dijital bir arkadaş olarak görebilir. Ancak yapay zekâ, empati, bağlam ve gerçek ilgiden yoksundur. Çocuğun duygusal destek için güvenilir bir yetişkin yerine bir algoritmaya yönelmesi, hem sosyal becerilerinin gelişimini olumsuz etkileyebilir hem de onu gerçek insan ilişkilerinden uzaklaştırabilir.